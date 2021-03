A Eurovisão portuguesa escolheu, ou elegeu, uma canção para representar Portugal, no seu Festival de 2021, em inglês – pela primeira vez.

A Eurovisão portuguesa escolheu, ou elegeu, uma canção para representar Portugal, no seu Festival de 2021, em inglês – pela primeira vez. Deve ter parecido a quem votou nela muito progressista Portugal aparecer lá a cantar em inglês, como quase todos.

Claro que não será nenhuma genialidade. Sabe-se que só há genialidade e universalidade com raízes bem vincadas. E a única vez que ganhámos o Festival Internacional foi a cantar bem em português, uma boa canção. Era daqueles casos em que a qualidade fazia com que mesmo o aspecto do intérprete não importasse.

Já se sabe que os países mais pequenos falam todos um inglês razoável. Mas a falarem inglês, só podem aspirar a ser cosmopolitas, nunca génios. E é isso que parece pretendermos agora: estar lá com uma cançãozita qualquer em inglês, certamente pior do que as dos países que têm essa língua. Vamos lá ver se resulta.

De qualquer modo, tem de se reconhecer que, depois da moda mais sóbria que veio com os irmãos Sobral, esta canção sempre era mais ‘festivaleira’ do que as outras – e pode ter-se pretendido apostar apenas nisso.