Benjamin Netanyahu. A melhor campanha de vacinação será suficiente para garantir a vitória?

Israel vai hoje a votos – a quarta vez em dois anos – para escolher quem será o próximo primeiro-ministro, uma corrida que parece favorecer Benjamin Netanyahu, antigo líder do país que abandonou o cargo em dezembro após a dissolução da coligação governamental e que organizou uma das melhores campanhas de vacinação contra a covid-19 do mundo.

Até ao momento, Israel já imunizou aproximadamente metade da população – de cerca 9 milhões de pessoas – com as duas doses da vacina na sequência de um acordo com a Pfizer-BioNTech que permitiu uma entrega rápida em troca de dados biomédicos sobre o efeito da vacinação na população.

Só o exército israelita ultrapassou na semana passada os 80% de vacinados ou recuperados da covid-19, tornando-se assim a primeira instituição a alcançar a imunidade coletiva, confirmou um porta-voz militar.

“Sabem quantos primeiros-ministros e presidentes ligam para a Pfizer e para a Moderna? Eles não respondem, mas a mim atenderam e convenci-os que Israel seria um modelo para a vacina (...) Quem é que vai continuar a fazer isso?”, questionou recentemente Netanyahu.

“Somos os primeiros no mundo [a sair gradualmente da pandemia], estamos a emergir vitoriosos”, disse Netanyahu na última semana, declarando-se o mais capaz para liderar uma recuperação económica pós-covid.

Graças a este elevado nível de vacinados no país, Israel já reabriu escolas e restaurantes e permitiu que voltassem a realizar-se concertos ou espetáculos de teatro, uma fonte de esperança para a economia do país que sofreu um duro golpe depois de três confinamentos.

No entanto, apesar de haver uma forte possibilidade de vencer as eleições, não é certo que o fator vacinação seja suficiente para garantir a maioria parlamentar ao primeiro-ministro cessante, que esteve no poder 12 anos ininterruptos, o mais duradouro dos primeiros-ministros israelitas.

As acusações a Netanyahu

O movimento anti-Netanyahu cresceu nos últimos tempos e teve a sua maior demonstração no último sábado, quando mais de 20 mil pessoas, avançou a AFP, se manifestaram em Jerusalém para exigir a demissão de Netanyahu,o maior dos protestos que tem acontecido regularmente desde junho do ano passado.

O primeiro-ministro cessante está a ser julgado por suspeitas de corrupção em três casos, que motivaram a antecipação destas eleições.

O dossiê Bezeg, em que é acusado de tentar assegurar uma cobertura mediática favorável através do site Walla sobre os favores governamentais que poderão ter garantido milhões de dólares a Shaul Elovitch. No “Caso 2000” é acusado de ter procurado assegurar uma cobertura favorável pelo Yediot Aharonot, o jornal diário pago mais lido em Israel, em troca de uma eventual lei que limitasse a difusão do Israel Hayom, o seu principal concorrente. No terceiro dossiê, Netanyahu e familiares são suspeitos de terem recebido presentes avaliados em cerca de 175 mil euros em troca de favores.

No início deste processo, Netanyahu acabava de formar um Governo com o seu rival, Benny Gantz. No entanto, as manifestações contra o primeiro-ministro reforçaram-se e a coligação colapsou.

Atualmente, o julgamento de Netanyahu está suspenso e só voltará a ser retomado em tribunal no dia 5 de abril, depois das eleições legislativas, onde irá defrontar o centrista Yair Lapid e dois candidatos à sua direita: Gideon Saar, um ex-Likud que fundou o partido Nova Esperança, e o representante da direita nacionalista mais radical, Naftali Bennett.

Segundo as sondagens, o Likud, partido de Netanyahu, irá conseguir entre 27 a 30 dos 120 lugares do Knesset (Parlamento), que poderá garantir a vitória, mas não o insuficiente para somar com os aliados os 61 deputados necessários para formar novo governo.

Existem dúvidas sobre se estes rivais tem o que é preciso para retirar Netanyahu do poder, mas tudo pode depender se estes partidos, nomeadamente o Nova Esperança, conseguem ou não cativar os votantes.

“A agenda anti-corrupção da política israelita tem tido uma importância cada vez maior e pode ser determinante nestas eleições, mas a popularidade da Nova Esperança está a diminuir cada vez mais… é complicado prever se vão ganhar pujança em torno da agenda anti-corrupção e anti-Netanyahu”, disse o professor de política internacional da Universidade de Lancaster, Simon Mabon, ao Al Jazeera.