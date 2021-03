Kevin Hart surpreende filha com Mercedes no seu 16.º aniversário

Heaven Hart comemorou 16 anos e o pai, Kevin Hart, decidiu presentear a filha com um Mercedes-Benz SUV preto, que chegou às mãos da aniversariante durante uma extravagante festa, que decorreu este fim de semana.

Segundo o The Blast, o novo carro custou ao comediante cerca de 85 mil dólares, mais de 71.500 euros.

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram Heaven a ser surpreendida com o carro, que está envolto num laço gigante.

A festa contou ainda com um espaço de cinema ao ar livre, música e muitos doces.

Recorde-se que Heaven é filha do comediante com Torrei Hart, de quem de divorciou em 2011. Do casamento nasceu ainda Hendrix, de 13 anos. Atualmente, Kevin Hart, de 41 anos, é casado com Eniko Parrish, com quem tem dois filhos: Kenzo, de 3 anos, e Kaori, de 5 meses.