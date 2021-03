STA condena Benfica por agressões dos 'No Name Boys' a agentes da PSP

No clássico com o FC Porto, em abril de 2018, foram registadas agressões entre membros da claque e agentes da força de segurança.

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) deu razão à Feredação Portuguesa de Futebol (FPF) e acabou por condenar o SL Benfica a pagar uma multa de 8.645 euros, devido às agressões de membros da claque 'No Name Boys' a agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Citado pela agência Lusa, o acórdão relata as agressões, que terão acontecido no Estádio da Luz e nas imediações do recinto, a 15 de abril de 2018, quando se jogava o clássico com o FC Porto.

No fim da partida, que os dragões venceram por 1-0, a PSP teve de realizar uma "vaga de dispersão", segundo se pode ler no acórdão. "Na saída de adeptos do GOA [Grupo Organizado de Adeptos] 'No Name Boys' do interior da bancada os mesmos agrediram por diversas vezes, com murros e pontapés, um elemento policial, pelo que foi necessário efetuar uma vaga de dispersão, utilizando-se meios coercivos de baixa potencialidade letal, nomeadamente, o uso de bastões", relata.

Os adeptos, já fora do estádio, "derrubaram caixotes do lixo e vidrões ali existentes, começando a arremessar garrafas de vidro e outros objetos, em direção dos elementos policiais" e "aquando da chegada dos adeptos ao portão do complexo desportivo, um deles arremessou uma grade de ferro contra os elementos policiais".

Como resultado, o STA concluiu que o clube encarnado "não preveniu ou impediu, de forma suficiente e eficaz, tais comportamentos, não garantindo ou procedendo no sentido de os seus adeptos e/ou simpatizantes se absterem dos mesmos, pois, não acautelou, preveniu, formou, zelou e incentivou o espírito ético e desportivo junto destes, especialmente, junto dos grupos organizados de adeptos".