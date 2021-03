Um ano de restrições no Reino Unido custou 251 mil milhões de libras (cerca de 291 mil milhões de euros), de acordo com um estudo do Centre for Economics and Business Research.

Mas diz que, em algumas regiões mais pobres foram as que “mais sofreram”.

Em termos absolutos, Londres foi a região que registou perdas mais avultadas, que ascendem a 51,4 mil milhões de libras.