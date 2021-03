Vladimiro Feliz é o nome escolhido por Rui Rio para representar PSD no Porto

Câmara do Porto é um dos maiores desafios nas autárquicas para o PSD, no geral, mas também para Rui Rio, em particular.

O antigo vice-presidente de Rui Rio no Porto, Vladimiro Feliz, é a aposta do PSD para a segunda maior autarquia do país.

O nome já recebeu a aprovação da concelhia, segundo o Jornal de Notícias, falta apenas a confirmação oficial do líder dos sociais-democratas.

Recorde-se que a apresentação de um candidato para a câmara do Porto foi uma das escolhas que o líder do PSD chamou pessoalmente para si.

A corrida de Vladimiro Feliz na Invicta, contra o independente e atual presidente Rui Moreira, é um dos maiores desafios nas autárquicas para o PSD, no geral, mas também para Rui Rio, em particular, devido à relação publicamente conturbada com o seu sucessor no Porto.

Sublinhe-se que recentemente Rui Rio referiu-se ao seu antigo braço direito no Porto como alguém "absolutamente insuspeito" e um "dos melhores vereadores" que teve.