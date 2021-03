Mais de cinco mil novas infeções e 201 mortos em Espanha

O Ministério da Saúde espanhol revelou, esta terça-feira, que foram detetados 5.516 novos contágios nas últimas 24 horas no país, período no qual também foram reportados mais 201 óbitos.

Com os dados do novo balanço no país, Espanha totaliza agora 3.234.319 diagnósticos positivos e 73.744 vítimas mortais da pandemia.

A incidência de transmissão do vírus registou uma ligeira subida para 129 casos por cada 100 mil habitantes.

Sobre a vacinação, as autoridades sanitárias deram conta de que já foram administradas 6,4 milhões de doses da vacina contra a covid-19, das quais 2,1 são segundas doses.