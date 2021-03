Mundial 2022. Seleção da Noruega acusa mortes de trabalhadores migrantes no Catar

Alguns jogadores da seleção nacional norueguesa, que deverá enfrentar Gibraltar na quarta-feira, tornaram pública a intenção de boicotar o jogo, através de uma "ação concreta", como medida de manifestação contra as condições dos trabalhadores migrantes no Catar.

"Está na altura de tomarmos uma ação concreta", disse Staale Solbakken, selecionador norueguês, na antevisão do jogo de qualificação para o Mundial 2022, cuja fase final se vai realizar no país do Médio Oriente.

Já em fevereiro, o jornal britânico The Guardian tinha acusado a morte de mais de 6.500 trabalhadores migrantes no Catar, desde que foi atribuida a organização do Mundial de futebol de 2022 ao país, em 2010, e a realidade terá levado estas figuras da seleção norueguesa a manifestar vontade de boicotar o evento.

Um congresso extraordinário das estruturas de futebol do país foi organizado para discutir o assunto, a 20 de junho.