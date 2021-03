Portugal tem quase um milhão de pessoas com a primeira dose contra a covid-19

O relatório de vacinação contra a covid-19 da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de mais 79.357 portugueses que receberam a primeira dose da vacina, aumentando o total de vacinados apenas com a primeira administração para 942.825 até 21 de março, cerca de 9% da população.

Na última semana, mais 107.681 pessoas concluíram a vacinação, elevando o total para 471.204, cerca de 5% da população em Portugal.

61% (415.341) da faixa etária mais idosa, com mais de 80 anos, já recebeu a primeira dose da vacina. De seguida, está o grupo etário dos 50 aos 64 anos com 10% (manteve a mesma percentagem do último relatório), as duas faixas etárias dos 65 aos 79 e dos 25 aos 49 estão com a mesma percentagem – 6% - e o dos 18 aos 24 com 2%. Por fim, está a faixa etária dos 0 aos 17 anos com 243 pessoas vacinadas (mais 20 pessoas), continuando a corresponder a menos de 1% do total de vacinados com a primeira inoculação.

Em relação aos portugueses com a vacinação completa, 30% (205.399) das pessoas com mais de 80 anos já está vacinado contra o novo coronavírus. Após uma semana, as faixas etárias dos 50 aos 64 e dos 25 aos 49 anos continuam com a mesma percentagem – 4%. Segue-se o grupo etário dos 65 aos 79 anos com 3%, dos 18 aos 24 anos com 1% e dos 0 aos 17 anos com menos de 1%.

A faixa etária mais velha – mais de 80 anos – é a que tem mais pessoas completamente vacinadas contra o novo coronavírus.

O relatório também mostra que, até dia 21 de março, o Norte é a região do país com o maior número de pessoas vacinadas: 449.858 desde 27 de dezembro, 68.257 dos quais na última semana. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 440.279 (+53.221 na última semana), o Centro com 310.964 (+39.894), o Alentejo com 97.249 (+11.297) e o Algarve com 51.051 (+5.621).

No entanto, em termos percentuais, o Alentejo continua a liderar e é a região com a maior percentagem de pessoas vacinadas, seja com a primeira dose ou com as duas - 14% e 7%, respetivamente. De seguida, está o Centro com 13% (primeira dose) e 7% (vacinação completa), Lisboa e Vale do Tejo e Norte têm as percentagens iguais - 8% e 4%, e o Algarve que conseguiu chegar ao mesmo patamar de Lisboa e Vale do Tejo e Norte em relação à percentagem de pessoas com a primeira dose (8%), já com a vacinação completa tem 3%.

O relatório da DGS também dá conta de que Portugal recebeu 1.713.540 doses da vacina contra a covid-19 desde o início da vacinação. Dessas, 1.462.079 foram distribuídas.

Consulte aqui o relatório de vacinação na íntegra.