O peru já não é a maior preocupação da Páscoa

Com a Páscoa cada vez mais perto nesta nova realidade que enfrentamos com a pandemia provocada pela covid-19, as pessoas preocupam-se menos em como devem confecionar o peru para o tradicional almoço de família e começam antes a pensar em como evitar perigosas cadeias de propagação do novo coronavírus.

A Alemanha já anunciou que as cerimónias religiosas serão proibidas durante o fim de semana da Páscoa, de 1 a 5 de abril, para travar o aumento das infeções da covid-19, anunciou a chanceler alemã, Angela Merkel.

Além destas medidas, a maior parte das lojas vai fechar, concentrações de pessoas ao ar livre serão proibidas e só comércios alimentares serão autorizados a abrir a 3 de abril.

Por outro lado, várias restrições em vigor desde o fim do ano passado, como limitações de reuniões privadas, encerramento de equipamentos culturais e de lazer, vão ser prolongadas até 18 de abril.

A chanceler não está para brincadeiras face a este novo aumento de casos e lançou o alerta que a Alemanha entrou numa “nova pandemia” devido à propagação das variantes da covid-19. “Temos um novo vírus (...) muito mais letal, muito mais infecioso”, declarou Merkel, numa conferência de imprensa em Berlim. “A situação é grave. O número de casos aumenta de maneira exponencial e as camas nos cuidados intensivos estão novamente cheias”, advertiu.

As festividades são uma grande fonte de propagação da covid-19 também nos EUA. Depois de aligeiradas as medidas de contenção durante o Dia de Ação de Graças, um número significativo de norte-americanos que viajou para fora da sua zona de residência para celebrar o feriado acabou por contrair a infeção e deixou o país a registar mais de 200 mil infeções por dia.

Um dos alertas que Merkel deixou aos seus conterrâneos foi para serem “responsáveis” durante este período e para evitarem viajar para a ilha espanhola de Maiorca durante as férias da Páscoa, um dos destinos mais cobiçados nesta altura do ano. “Desencorajamos todas as viagens ao exterior, especialmente as viagens que não forem estritamente necessárias”, declarou a chanceler, acrescentando que o Governo alemão entrou em contacto com as companhias aéreas do país para que todos os viajantes que regressem à Alemanha após os feriados de Páscoa, independentemente do local de partida, sejam testados antes do voo.

Reino Unido de portas fechadas As terras de sua Majestade pretendem evitar que os britânicos se desloquem para fora da sua zona de residência, por isso, vão ser prolongadas as restrições de viagens para fora do país.

Aqueles que tentarem viajar sem uma justificação plausível (férias estão excluídas desta equação) poderão ter de pagar uma multa de 5000£ (cerca de 6000€), escreve o The Telegraph.

Segundo a lista de motivos “essenciais” publicada pelo Governo, é possível abandonar o país por razões laborais, estudos, obrigações legais ou de voto, mudança, venda ou aluguer de propriedade, cuidar dos filhos ou estar presente num parto, visitar um familiar doente, assistir a um funeral, casar-se ou comparecer ao casamento de um familiar próximo e para participar em consultas médicas.

Estas restrições vão ser prolongadas até dia 30 de junho e foram motivadas também pela preocupação do Governo britânico em evitar espalhar a nova variante inglesa do SARS-CoV-2, que pode originar uma terceira vaga da pandemia.