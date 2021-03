Zara Tindall, neta da Rainha Isabel II, deu à luz no chão da casa-de-banho

Zara Tindall, filha da princesa Ana e neta da Rainha Isabel II do Reino Unido, foi mãe pela terceira vez no domingo. No entanto, o pequeno Lucas Philip Tindall "chegou muito rápido" e acabou por nascer no chão da casa-de-banho, revelou o pai, Mike Tindall, no seu podcast 'The Good, The Bad & The Rugby'.

"O domingo ficou ainda melhor porque um pequeno bebé chegou a minha casa", contou o jogador profissional de rugby. "Chegou muito rápido. Não conseguiu chegar ao hospital. Foi no chão da casa-de-banho. Então sim, foi correr para o ginásio [de casa], pegar num tapete, chegar à casa-de-banho, colocar o tapete no chão, toalhas no chão, força, força, força".

Foi Dolly, uma amiga de Zara que esteve presente no nascimento das filhas mais velhas do casal – Mia, de sete anos, e Lena, de dois – que reconheceu que não iriam chegar ao hospital a tempo. "Felizmente, a parteira que iria ter connosco ao hospital não estava muito longe (...) e a segunda parteira chegou logo depois de vermos a cabeça [do bebé]", acrescentou.

O Palácio de Buckingham anunciou, esta quarta-feira, o nascimento de "um bebé saudável". "A Rainha e o Duque de Edimburgo estão maravilhados com as notícias e ansiosos para conhecer o seu 10.º bisneto quando as circunstâncias assim o permitirem". Lucas Philip Tindall será o 22.º na linha de sucessão ao trono britânico.