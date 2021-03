Suspeitos do tiroteio no Seixal continuam em fuga e a polícia volta a cercar o bairro

Dois dos envolvidos no tiroteio entre moradores e polícia, na terça-feira, no bairro da Quinta das Lagoas, em Santa Marta do Pinhal, no concelho de Seixal, continuam a monte e a PSP voltou na manhã desta quarta-feira ao local.

Recorde-se que a polícia foi chamada àquele bairro, perto de Corroios, depois de ter havido confrontos entre grupos rivais.

À chegada ao local, os agentes terão sido recebidos com tiros e chamaram reforços, seguiu-se uma megaoperação, com os moradores armados a barricarem-se nos edifícios e a PSP a vedar as entradas e saídas do bairro.

Alguns moradores, sem qualquer envolvimento no caso, tiveram de ser retirados de casa.

No local estiveram dezenas de agentes, e a intervenção policial só terminou já perto das 21h, tendo sido detido apenas um suspeito.