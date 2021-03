Taylor Swift doa 50 mil dólares a família de cinco filhas cujo pai morreu vítima de covid-19

No total, com a doação da cantora de 31 anos, foi possível angariar 62.115 dólares.

A cantora Taylor Swift e a mãe, Andrea Swift, doaram 50 mil dólares [cerca de 42 mil euros] a Vicki Quarles, uma mulher com cinco filhas que "perdeu o marido [Theodis Ray Quarles] para a covid-19" antes do Natal.

Uma amiga da família, DeQuanda Smith, lançou uma angariação de fundos na plataforma GoFundMe. O objetivo era juntar 50 mil dólares "para apoiar Vicky e as meninas e oferecer-lhes algum alívio financeiro e menos preocupações relacionadas com necessidades básicas".

No total, com a doação da cantora de 31 anos, foi possível angariar 62.115 dólares. "Gostava de agradecer especialmente a Andrea e Taylor Swift pela vossa consideração e generosidade, desde o nosso estado do Tennessee. Agradeço a vossa doce mensagem pessoal, aqueceu o meu coração", afirmou DeQuanda Smith.