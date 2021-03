Fisco alerta para sms enviados por 'falsos' centros aduaneiros

Autoridade Tributária recebeu "um número significativo" de contactos de contribuintes que receberam as mensagens fraudulentas.

O Fisco emitiu, esta quarta-feira, um alerta sobre mensagens fraudulentas enviadas aos contribuintes por um alegado centro aduaneiro.

O alerta do Fisco avisa que as mensagens servem para "maliciosamente" recolher informação pessoal e confidencial do contribuinte, para uso ilegal e que devem ser ignoradas.

"A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de uma campanha de 'phishing' que recorre a mensagens de texto (SMS) fraudulentas emitidas supostamente por um 'centro aduaneiro'", lê-se no comunicado divulgado no portal das finanças.

O aviso do Fisco surge após "um número significativo" de contactos de contribuintes que receberam as mensagens fraudulentas e que queriam confirmar a sua autenticidade.