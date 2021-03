Lacerda Sales já recebeu primeira dose da vacina da AstraZeneca e apelou aos portugueses que se vacinem

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, recebeu, esta quarta-feira, a primeira dose da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca e deixou uma mensagem de confiança no fármaco, cuja vacinação esteve temporariamente suspensa.

Ao ser questionado pelos jornalistas, Lacerda Sales negou qualquer apreensão quanto à vacina que lhe foi administrada. “Com certeza que não. Fui hoje vacinado com a vacina da AstraZeneca e a mensagem que quero deixar é uma mensagem de confiança”, disse o governante, depois de ser inoculado no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.

“Confiança, em primeiro lugar, na Ciência. De confiança na vacinação, também. Nos profissionais de saúde que vão fazendo esta vacinação. De confiança nos organismos como a EMA [Agência Europeia do medicamento] e o Infarmed”, assinalou, referindo que acredita na ciência e na qualidade da vacina.

“A ciência tem de ter rigor e é esse rigor e o acreditar na transparência, na segurança, na eficácia e na qualidade desta vacina, depois dos ensaios clínicos que foram realizados”, destacou. “É por isso que aqui estou, a levar a vacina da AstraZeneca com toda a confiança”, sublinhou.

O governante apelou ainda aos portugueses que se "vacinem, quando for a sua vez, com a vacina que lhes for atribuída".

"Que não haja qualquer tipo de temor relativamente a qualquer vacina, porque, tal como eu, vão com certeza proteger-se e proteger os outros", apelou.