Presidente da República encontrou-se com família de camionista português detido na Grécia

O Presidente da República reuniu-se com familiares e com o representante legal em Portugal do motorista português detido preventivamente na Grécia, desde janeiro, depois de terem sido encontrados imigrantes ilegais no camião que conduzia.

A informação do encontro foi divulgada, esta quarta-feira, numa nota publicada no site da Presidência da República.

"O Presidente da República teve a oportunidade de transmitir informação entretanto recebida da embaixada portuguesa em Atenas, dando conta de que o Ministério Público grego, ao pronunciar-se sobre o recurso relativo à prisão preventiva de Luís Marques, afirmou que o detido poderá ser libertado mediante pagamento de caução, ficando a aguardar julgamento em liberdade", lê-se na nota.

Segundo o jornal O Minho, o motorista de pesados de Celorico de Basto, distrito de Braga, disse estar inocente e que não sabia que os quatro indivíduos, três do Afeganistão e um do Irão, tinham entrado no seu veículo.