Lacerda Sales garante que não haverá falta de enfermeiros nos postos de vacinação

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, assegurou, esta quarta-feira, que não haverá falta de enfermeiros nos postos de vacinação para a segunda fase do plano nacional.

"Serão necessários cerca de 2.500 enfermeiros para esta tarefa. Com certeza, quer dentro do Serviço Nacional de Saúde quer fora, nós teremos capacidade para este número de enfermeiros", afirmou Lacerda Sales aos jornalistas, em Lisboa, no hospital das Forças Armadas, onde foi vacinado contra a covid-19 com a primeira dose.

Os 2.500 enfermeiros vão estar "alocados de forma permanente" à campanha de vacinação, esclareceu o governante, acrescentando ainda que a falta destes profissionais de saúde nos futuros postos de vacinação em massa previstos pela task force “não será um problema” e admitiu eventuais “novas contratações”.

O momento em que recebeu a primeira dose da vacina foi aberto à imprensa por vontade do próprio Lacerda Sales para dar confiança aos portugueses na vacina da AstraZeneca", depois da suspensão temporária e da retoma desta vacina pelas autoridades de saúde.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde foi vacinado hoje no hospital das Forças Armadas e prevê completar a sua vacinação daqui a 12 semanas.