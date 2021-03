Polícia Marítima deteve homem com arma branca que fugiu de barco no Tejo

A Polícia Marítima deteve, esta terça-feira, um homem que fugiu numa embarcação de recreio durante uma fiscalização, no rio Tejo.

De acordo com o comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o homem estava à pesca de polvo com materiais “de pesca profissional a bordo de uma embarcação de recreio”, na entrada da barra do porto de Lisboa. Quando a Polícia Marítima o avistou, decidiu fazer uma fiscalização ao pescador.

Durante a fiscalização, “o tripulante colocou-se em fuga em direção à Trafaria”. Ao fugir, o homem mostrou uma arma branca, “na tentativa de, alegadamente, coagir os elementos da Polícia Marítima”, depois de desrespeitar a ordem de paragem da autoridade policial.

O homem foi detido pela Polícia Marítima no porto de pesca da Trafaria e irá receber uma notificação para comparecer em Tribunal.

“A embarcação de recreio, a arte de pesca profissional e a arma branca foram apreendidos como medida cautelar e meio de prova”, pode ler-se no comunicado.

Na captura deste pescador participaram sete elementos da Polícia Marítima e oito elementos da Guarda Nacional Republicana.