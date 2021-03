Bairro Quinta das Lagoas. PSP deteve dois homens suspeitos de ameaçar uma pessoa com arma branca

Além do crime de ameaça com arma branca ocorrido esta manhã, um dos detidos também terá estado envolvido nos incidentes de terça-feira, indicou o comunicado da PSP.

Dois homens foram detidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP), esta quarta-feira, suspeitos de um crime de ameaça com arma branca na Quinta das Lagoas, no concelho do Seixal. Este ato ilícito não está associado aos incidentes ocorridos, esta terça-feira, neste bairro, indicou o Comando Distrital de Setúbal.

De acordo com o comunicado da PSP, a esquadra do Seixal foi alertada às 10h45 para a situação, na qual uma pessoa que estaria a ser agredida e ameaçada com uma arma branca por duas pessoas no bairro de Santa Marta do Pinhal, em Corroios.

As agressões terão ocorrido devido a “desentendimentos antigos entre vizinhos”, explicou a PSP, que não estarão relacionados com os incidentes ocorridos ontem no mesmo bairro e que motivaram o cerco policial, resultando num único detido, entretanto já está em liberdade.

Além do crime de ameaça com arma branca ocorrido esta manhã, um dos detidos também terá estado envolvido nos incidentes de terça-feira, indicou o comunicado da PSP.

Porém, a PSP não esclarece se este detido é a mesma pessoa que foi detida e libertada ontem, no mesmo dia, pouco depois de ter sido inquirida por agentes da PSP.

Os dois homens suspeitos vão ser presentes à autoridade judiciária para aplicação de eventuais medidas de coação.