Portugal sai vitorioso do primeiro confronto da fase de qualificação para o Mundial 2022

A seleção nacional bateu o Azerbaijão, em Turim, por uma bola a zero.

Está findado o primeiro jogo de Portugal na fase de qualificação para o Mundial de 2022, a decorrer no Catar.

O jogo com o Azerbaijão, que se realizou em Turim, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19, acabou com a seleção nacional a vencer por uma bola a zero.

Recorde-se, ainda, que o jogo esteve inicialmente marcado para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, e depois teve de ser mudado, de maneira a evitar que alguns dos jogadores tivessem de realizar quarentena ao regressar aos seus respetivos clubes.

Portugal dominou, mas foi incapaz de fazer qualquer golo, valendo o autogolo de Medvedev, aos 36 minutos, que acabou por colocar a bola dentro da baliza de Məhəmmədəliyev, que tinha acabado de defender um forte remate de Rúben Neves.

Desta forma, Portugal vence três importantes pontos no Grupo A, e volta a jogar no próximo sábado, contra a Sérvia, que bateu a Irlanda por 3-2.