Kris Jenner confessa que nunca pagou contas até aos 36 anos

Empresária apercebeu-se da sua falta de gestão financeira durante uma conversa com uma amiga.

Kris Jenner confessou que até aos 36 anos nunca pagou qualquer conta.

Em entrevista ao Wall Street Journal, a empresária, de 65 anos, revelou que apenas ganhou alguma noção sobre gestão financeira depois de se separar de Robert Kardashian, em 1991. Kris Jenner conheceu o falecido advogado quando tinha apenas 17 anos.

“Eu nunca tinha pagado uma conta”, admitiu.

A empresária diz que o ponto de viragem ocorreu quando a amiga Shelli Azoff lhe perguntou quando custava o seu jardineiro.

“Eu disse: 'Não sei'. E ela disse: 'Não sabes?'. E esse foi o ponto de viragem para mim. Fiquei com vergonha de não saber. Acordei um dia com responsabilidades que não tinha no dia anterior e eu precisava de descobrir isso”, contou.

“Senti uma enorme sensação de realização por ser capaz de resolver tudo e pagar as minhas próprias contas e ganhar o meu próprio dinheiro e fazer os meus próprios impostos. Havia momentos em que eu não tinha muito dinheiro, mas era muito organizada”, contou.

"Agora, simplesmente gosto do mundo dos negócios", rematou a empresária, que tem uma fortuna avaliada em mais de 190 milhões de dólares, mais de 160 milhões de euros.