Miley Cyrus celebra 15 anos de Hannah Montana com carta dirigida à personagem

A famosa série da Disney Hannah Montana, que conta a história de Miley Stewart – uma estrela de música que escondia a sua identidade através de uma peruca loira – estreou há 15 anos, a 24 de março de 2006. Miley Cyrus, que ao longo de seis anos deu vida à personagem, não quis deixar de celebrar a data e escreveu uma carta à "sua querida amiga".

"Já passou algum tempo. 15 anos para ser exata. Desde o momento em que eu coloquei aquelas franjas loiras na minha testa na melhor tentativa de esconder a minha identidade. (...) Apesar de seres considerada um alter ego, na realidade houve um momento da minha vida em que guardaste mais da minha identidade nas tuas luvas do que nas minhas próprias luvas", começou por dizer a atriz de 28 anos.

Na carta, publicada nas redes sociais, a também cantora lembrou todos os momentos que passou com a sua personagem nas gravações. Desde a primeira menstruação até à perda de um familiar querido. "Tu e eu passámos por tudo juntas, minha amiga. Partilhámos muitas primeiras vezes. Muitas últimas. Altas. Baixas. Lágrimas e risos", disse.

"Eu fiz tantos amigos novos durante os seis anos que passei nos sets. Emily Osment, Mitchel Russo e Jason Earles tornaram-se na minha família. Eu via-os mais do que à minha família verdadeira", acrescentou.

Miley Cyrus, que começou a dar vida a Hannah Montana com apenas 13 anos, recordou o momento "agridoce" em que soube que a série ia terminar e agradeceu a toda a equipa pelo "melhor presente que uma rapariga podia ter" – ser a Hannah Montana.

"Dar-te vida durante aqueles seis anos foi uma honra. Estou em dívida, não apenas para contigo, Hannah, mas para com todas as pessoas que acreditaram em mim desde o início. Vocês têm a minha lealdade e a mais profunda admiração até ao fim. Com toda a sinceridade, eu digo 'Obrigada'", sublinhou.