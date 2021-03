Princesa Eugenie mostra novas fotografias do filho bebé

August Philip nasceu no início de fevereiro.

A princesa Eugenie, filha do príncipe André e neta da Rainha Isabel II, foi mãe, pela primeira vez, no passado mês de fevereiro. Recentemente, e depois de celebrar o seu 31.º aniversário, a princesa decidiu partilhar novas fotografias do pequeno August Philip.

Numa das imagens, Eugenie surge com o bebé ao colo, ao lado do marido, Jack Brooksbank, e na outra August encara a câmara atentamente, enquanto está ao colo do pai.

"Obrigada por todo o amor no aniversário de ontem. Tive o melhor presente que poderia ter tido", escreveu a neta da Rainha Isabel II, na legenda das imagens partilhadas no Instagram esta quarta-feira.