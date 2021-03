Nove homens detidos por suspeita de assaltos com "grande violência"

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve nove homens, com idades entre os 18 e os 26 anos, suspeitos de roubar, com "grande violência" e com armas brancas e de fogo, pessoas na baixa da cidade do Porto.

Em comunicado, esta quinta-feira divulgado, a PSP esclarece que os alegados assaltantes não têm atividades profissionais conhecidas e residem no Porto e em Vila Nova de Gaia. São suspeitos da "prática reiterada e em comunhão de esforços" de roubos de "grande violência". Algumas das vítimas tiveram de receber tratamento hospitalar devido aos ferimentos provocados com as armas brancas.

A investigação durava há dois anos e culminou na realização de 11 buscas domiciliárias no Porto e em Vila Nova de Gaia e na detenção dos nove suspeitos.

A PSP apreendeu uma espingarda, duas armas de pressão de ar, seis armas brancas, diversas munições, computadores portáteis, telemóveis, peças em ouro, droga e 1.365 euros, bem como objetos utilizados nos roubos.