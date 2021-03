Michael Jordan perdeu 423 milhões de euros, anuncia Forbes

A revista Forbes fez as contas e anunciou: o ex-basquetebolista sofreu danos no seu património, durante o último ano, em mais de 400 milhões de euros.

Michael Jordan, o mítico nome do basquetebol norte-americano, é tido como um dos ex-atletas mais ricos do mundo. A revista Forbes anunciou, no entanto, que o ex-basquetebolista teve perdas de 423 milhões de euros nos últimos 12 meses.

Em causa estarão contratos de patrocínios e negócios adjacentes que, devido à pandemia da covid-19, deixaram de se realizar, bem como a falta de adeptos nas bancadas dos jogos dos Charlotte Hornets, equipa comprada por Jordan em 2010.

Segundo as contas da revista, Jordan tinha um património líquido de 2,1 mil milhões de dólares (cerca de 1,781 mil milhões de euros) em abril de 2020, valor que atualmente está nos 1,6 mil milhões de dólares (cerca de 1,352 mil milhões de euros).