"A resposta é sim": Biden quer recandidatar-se à Presidência em 2024 com Kamala Harris como vice

"A resposta é sim, pretendo candidatar-me à reeleição. É o que espero", anunciou em primeira mão o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esta quinta-feira, na primeira conferência de imprensa na Casa Branca.

Apesar do desejo assertivo, Biden disse que vai esperar e respeitar o “destino”. "Tenho um grande respeito pelo destino. Não poderia planear com precisão quatro anos e meio, com três anos e meio de antecedência", apontou o presidente dos EUA.

Questionado sobre a possibilidade de voltar a enfrentar o ex-Presidente Donald Trump nas próximas eleições, Joe Biden disse “não pensar nisso” e “não ter ideia” de quem vai representar o Partido Republicano.

Já sobre se escolheria novamente Kamala Harris, o braço direito de Biden e primeira mulher vice na história dos EUA, o Presidente dos Estados Unidos frisou esperar que "seja esse o caso". "Ela está a fazer um ótimo trabalho e é uma ótima parceira", afirmou.

A antiga senadora e ex-procuradora Kamala Harris está entre os candidatos já abordados para as eleições presidenciais de novembro de 2024. Kamala Harris já se tinha candidato às primárias democratas em 2019, porém desistiu da corrida antes do início das primeiras votações.