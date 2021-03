Espanha empata com a Grécia na qualificação para o Mundial 2022

A seleção do país vizinho não conseguiu quebrar a igualdade no marcador frente à seleção helénica.

Uma surpresa marcou a partida entre Espanha - que teve Pedro Porro no banco - e Grécia, que contou com Vlachodimos, do grupo B, que acabou num empate a uma bola.

O jogo até tinha começado bem para os espanhóis, que inauguraram o marcador aos 33 minutos, pelos pés de Álvaro Morata, assistido por Koke.

Na segunda parte, no entanto, Íñigo Martínez cedeu grande penalidade aos gregos. Anastasios Bakasetas converteu, e atingiu a igualdade no marcador, que se manteve até ao apito final.

Assim, a Suécia fecha a primeira fornada de jogos do Grupo B em primeiro lugar, após bater a Geórgia por 1-0.

Outros resultados:

Grupo C:

Bulgária 1-3 Suíça

Itália 2-0 Irlanda do Norte

Grupo F:

Israel 0-2 Dinamarca

Moldávia 1-1 Ilhas Faroé

Escócia 2-2 Áustria

Grupo I:

Andorra 0-1 Albânia

Inglaterra 5-0 San Marino

Hungria 3-3 Polónia

Grupo J:

Alemanha 3-0 Islândia

Liechtenstein 0-1 Arménia