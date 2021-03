Cláudio Ramos volta a cair e parte mesa em direto | Vídeo

No dia em que Maria Botelho Moniz celebra mais um aniversário, o apresentador deixou todos no estúdio às gargalhadas.

Cláudio Ramos voltou a protagonizar um momento insólito no programa Dois às 10, da TVI. Com um cenário e looks inspirados nos anos 80, foi mesmo uma queda em direto do apresentador que acabou por marcar a emissão desta sexta-feira.

Enquanto se preparava para conversar com os convidados, Cláudio Ramos sentou-se numa pequena mesa que acabou destruída. A queda do apresentador, a segunda em direto desde que apresenta o programa das manhãs da estação de Queluz, animou os que estavam presentes em estúdio, mas também os utilizadores, que comentaram o assunto nas redes sociais.

No Twitter houve quem partilhasse as imagens mas também quem destacasse que já não era a primeira vez que via o apresentador cair em direto.

Ora mais uma queda para a coleção! Qualquer dia o Cláudio Ramos está todo negro !😂😂😂😂#doisasdez #doisas10 pic.twitter.com/TGiMw7K2Nn — Rodrigo (@Rodrigo68392824) March 26, 2021