Colisão entre comboios faz pelo menos 32 mortos e mais de 60 feridos no Egito

Pelo menos 32 pessoas morreram e 66 ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois comboios de passageiros em Sohag, no sul do Egito, esta sexta-feira.

"Trinta e dois cidadãos morreram e 66 outros ficaram feridos na colisão de dois comboios em Tahta, no distrito de Sohag", revela um comunicado so Ministério da Saúde do Egito.

A cidade de Sohag fica a cerca de 460 quilómetros a sul da capital, Cairo.

Nas imagens partilhadas nas redes sociais é possível ver a destruição causada pelo acidente e o pânico que se instalou no local.

Horrendous train crash in #Egypt - 32 dead and 66 injured in Sohag. These train collisions/ disasters are all too common in Egypt . pic.twitter.com/gkfuo693qg