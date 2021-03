Príncipe William eleito o "careca mais sexy do mundo" e Vladimir Putin entre os favoritos

Um estudo com base em conteúdos online concluiu que o príncipe William é o "careca mais sexy do mundo".

De acordo com o The Sun, o duque de Cambridge, de 38 anos, foi descrito como “sexy” 17.6 milhões de vezes em conteúdos disponíveis na Internet, tanto em blogues, como relatórios ou páginas pesquisadas em buscas do Google.

Em segundo lugar surge Mike Tyson. O lendário pugilista, de 54 anos, foi mencionado como “sexy” ou “atraente” na Internet 8.8 milhões de vezes. O pódio fica completo com o ator Jason Statham, de 53 anos, com 7,4 milhões de resultados.

Desta lista figuram ainda nomes como Vladimir Putin, com 2,2 milhões de resultados, e Patrick Stewart, ícone da saga Star Trek, com 1,1 milhão de resultados. De realçar que o Presidente russo ficou mesmo a uma curta distância de entrar no Top10, uma vez que Vin Diesel surge em 10.º lugar com 2,3 milhões de resultados.

Segundo o jornal britânico, o estudo foi realizado por especialistas em cirurgia estética Longevita.

Eis o Top 10:

1- Prince William - 17.6m

2- Mike Tyson - 8.8m

3- Jason Statham - 7.4m

4- Pitbull - 5.4m

5- Michael Jordan - 5.3m

5- Floyd Mayweather - 4.3m

7- John Travolta - 3.8m

8- Bruce Willis - 3.3m

9- Dwayne Johnson - 2.6m

10- Vin Diesel - 2.3m