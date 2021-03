França regista quase 900 óbitos por covid-19

França registou, esta sexta-feira, 41.869 casos do novo coronavírus e 897 vítimas mortais, de acordo com dados do Ministério da Saúde francês. Na véspera tinham sido registados 45.641 contágios e 225 óbitos.

É importante realçar que o número de mortes ocorridas em lares de idosos e unidades de cuidados continuados só é atualizado às terças e sextas-feiras. No entanto, o número de óbitos registado esta sexta-feira é o mais elevado dos últimos meses.

Atualmente mais de 27 mil pessoas com sintomas associadas à covid-19 estão internadas nos hospitais franceses, 4.766 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos.

Desde o início da pandemia, França contabiliza 4.465.956 casos positivos e 94.275 vítimas mortais. Segundo as autoridades francesas, 7,1 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19.