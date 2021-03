Mais de um milhão de pessoas já foram vacinadas contra a covid-19 em Portugal

Portugal já vacinou mais de um milhão de pessoas, uma marca ultrapassada esta sexta-feira, segundo dados divulgados no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Desde o início do plano de vacinação e até às 13h de hoje, 1.040.109 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 e 465.367 receberam a segunda. No total foram administradas 1.505.476 vacinas no país.

Nas últimas 24 horas, os profissionais de saúde administraram 71.432 vacinas, das quais mais de 66.928 correspondem a primeiras doses e as restantes 4.504 a segundas doses.