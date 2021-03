Sporting nas meias-finais da Taça da Liga de futsal

O Sporting CP entrou no Pavilhão Multiusos de Sines determinado a bater o Portimonense e garantir o lugar na fase seguinte da Taça da Liga de futsal. Os algarvios, no entanto, tinham o mesmo objetivo em mente, e não facilitaram a vida ao clube de Lisboa.

O Portimonense colocou-se inicialmente em vantagem, logo aos dois minutos, mas os leões rapidamente voltaram a colocar o marcador em igualdade, e, aos 8 minutos, estava feita a reviravolta do Sporting na partida, com um golo de Pany Varela.

No início do segundo tempo, os algarvios voltaram a atingir a igualdade no marcador, e ficou tudo novamente em aberto.

O Sporting, no entanto, não se deu por vencido, e acabou por dilatar a vantagem, com golos de Pany Varela e Zicky, colocando o resultado final em 4-2.

Assim, os leões passam para as meias-finais da Taça da Liga de futsal, onde vão enfrentar o Fundão, neste sábado, pelas 16h00.

Na outra meia-final está o Modicus, de Sandim, que irá defrontar o vencedor da partida entre o SL Benfica e o Leões de Porto Salvo, a decorrer neste sábado, às 21h00.