'Ó sô ministro, não desapareça'

Em 1993, durante a presidência aberta na região de Lisboa, Mário Soares levantou-se do lugar no autocarro que haveria de o levar de Vila Franca de Xira a Loures, e em que estava comodamente sentado ao lado de Demétrio Alves (então presidente da Câmara deste último concelho), pediu que lhe abrissem uma janela e gritou para o exterior: «Ó sô guarda, desapareça! E diga ao seu colega que desapareça! Nós não queremos Polícia!».

O Presidente da República não resistiu e, com a impaciência e espontaneidade que lhe eram características, deu uma desanca pública aos ‘batedores’ da GNR que tinham recebido ordens para acompanhar o autocarro com a comitiva presidencial, quando o objetivo daquela iniciativa era precisamente transitar pela N10 nas condições de trânsito caótico em que o faziam diariamente muitos milhares de cidadãos (sem ‘batedores’ nem sirenes a abrir caminho).

As presidências abertas foram a fórmula ‘inventada’ por Mário Soares para marcar a agenda mediática e promover a oposição ao Governo maioritário de Cavaco Silva, face ao que Mário Soares considerava tratar-se de inação ou inconsequência da oposição então liderada por António Guterres.

Soares, para quem Guterres não passava de um ‘frouxo’, não se continha e apelava ao «direito à indignação», instigando a população a manifestar-se, a resistir, a reagir contra o poder absoluto do Governo de Cavaco e suas manifestações de arrogância e prepotência.

E dava o exemplo, desautorizando... as próprias autoridades – em frente a câmaras de televisão, às objetivas dos repórteres fotográficos e aos olhos e ouvidos dos jornalistas. Não resistia. Se aquela iniciativa era para não ter ‘batedores’, que desaparecessem e fossem queixar-se a quem lhes dera tal ordem, para Soares ilegítima, sobretudo se acaso vinda do próprio ministro da Administração Interna.

Foi esta história que logo me veio à memória quando assisti ao episódio que envolveu o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, na barragem de Odeleite. As imagens da reportagem da SIC mostram o ministro a virar costas e a ‘retirar-se estrategicamente’ para não ser identificado à frente das câmaras de televisão pelos militares da GNR chamados à barragem onde supostamente estaria a acontecer um ajuntamento ilegal, e com ordens para identificarem todos os presentes.

O ‘ajuntamento’ tratava-se, porém, da comitiva ministerial que acompanhava uma visita de Matos Fernandes àquela barragem que abastece de água várias zonas do Algarve.

