Ricardo André anda há 10 anos à procura das duas filhas que lhe tiraram

“Não acreditaram em mim por ser homem”, diz este pai, que há dez anos, perdeu o rasto das duas filhas: Beatriz e Raquel. Estas não constam atualmente de nenhum registo oficial e têm o passaporte caducado há muito. Tudo começou quando a sua mulher se apaixonou por um ex-pastor da IURD, que anos antes dera uma polémica entrevista a Felícia Cabrita, em que assumia um passado criminoso, e saiu de casa com as duas filhas do casal para se juntar a ele. Hoje ninguém sabe se as três estão vivas ou mortas – e o pai desespera. Pelo meio, o Ministério Público lavou as mãos do caso.

Há quanto tempo não vê as suas filhas?

Há quase dez anos.

Como é a vida de um pai que passa quase uma década sem ter uma única notícia dos filhos?

É um pesadelo, um permanente sobressalto. Como se nos tivessem arrancado parte de nós e a ferida não sarasse. Mas não é um pesadelo só para mim: é para os avós, para as primitas com quem cresceram. E para elas próprias também deve ser, mesmo que as tentassem ‘envenenar’ contra mim, pois é impossível apagar as boas memórias de infância a alguém. Não as roubaram só de mim – arrancaram-nas a toda a família, de repente, e fizeram o mesmo com elas. Isso é criminoso.

Das diligências que eu fiz para tentar localizar as suas filhas (e hoje são ambas maiores de idade), nem elas, nem a mãe, nem o namorado com quem foi viver depois da vossa separação, trabalham. Pelo menos, não fazem descontos. Os cartões de cidadão e passaportes de todos estão caducados há muito tempo. Estejam onde estiverem, estão ilegais… O mais certo é não estarem no país…

Ou estarem mortas. Ou serem escravas sexuais… Quando nada se sabe, teme-se o pior. E a Justiça parece achar isto normal. Desaparecem três pessoas, não há rasto delas e parece estar tudo normal (voz trémula).

Apresentou duas queixas pelo desaparecimento das suas filhas – uma na PSP e outra na PJ – e ambos os processos foram arquivados. Só agora teve acesso a eles. Do que leu, houve alguma coisa que o chocasse?

O que mais me surpreendeu foi ter percebido que, depois de deixar de saber do seu paradeiro, e apesar dos avisos que fiz às autoridades em relação ao companheiro da minha ex-mulher, elas ainda ficaram em Portugal durante um ano e a Polícia não as conseguiu apanhar. Aliás, houve até um elemento da PSP que encontrou a minha filha mais velha, a Beatriz, mas deixou-a ir.

Porquê?

Porque a Beatriz lhe disse que ela e a irmã estavam bem e nem percebia por que é que eu as procurava, uma vez que, depois da separação, em 2011, nunca me preocupei com elas. Ora, até elas desaparecerem, em maio de 2012, eu estive com elas todos os fins de semana que ficaram estipulados. Nada na nossa relação se tinha alterado, a não ser já não estarmos juntos todos os dias. Éramos muito carinhosos uns com os outros. Bastava a PSP ter falado com os amigos e a família, para saberem que isso era falso. Depois havia muitos sinais preocupantes, pois elas tinham mudado completamente os seus hábitos: antes passavam a vida no Facebook e, de repente, desapareceram das redes sociais. Os telefones foram desligados, ninguém mais as conseguiu contactar.

A sua filha Beatriz tinha acabado de fazer 18 anos. Era maior. A Polícia não a podia forçar…

Mas a Raquel tinha apenas 12 anos, abandonara a escola e ninguém sabia se estava bem ou não. Aliás, a resposta da Beatriz não faz sentido algum. Havia bem pouco tempo que me tinha pedido para ficar a viver comigo, porque não gostava do companheiro da mãe. Será que não passou pela cabeça desse senhor da PSP que ela estivesse com medo, que temesse represálias, que estivesse a ser coagida? E deixou-a ir embora sem os tentar localizar? Aliás, como eu verifiquei agora no processo, o namorado da minha mulher, o João Coelho, estava foragido à Polícia. Percebe-se melhor porque nunca quiseram que se soubesse a morada onde viviam! E com os meus direitos como pai e o meu desespero, alguém se importou? E, afinal, estavam tão perto de mim! Vivo em Alcobaça e elas estavam em S. Martinho do Porto, a pouco mais de vinte quilómetros.

Quando a sua mulher lhe pediu o divórcio e saiu de casa com as suas filhas, alguma vez pensou que ela pudesse fugir com elas?

Não. Porque a Sandra sempre foi boa mãe e nunca me ocorreu que pudesse privar as meninas do contacto com o pai. E apesar de, na altura, eu estar muito apaixonado por ela, e ter sido um choque a separação, nunca lhe criei qualquer obstáculo. Até para salvaguarda do bem-estar psicológico das minhas filhas.

