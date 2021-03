António Mega Ferreira: "Hoje era impossivel fazer a Expo. Até por causa do tema"

Com o ‘bónus’ de tempo proporcionado pelo confinamento, houve quem aproveitasse para aprender latim, para melhorar a sua técnica de desenho ou para ler clássicos de grande fôlego. António Mega Ferreira, 72 anos, tem-se dedicado à escrita. Terminou recentemente dois livros – que já entregou aos editores, embora não saiba quando vão sair – e está a trabalhar num terceiro.

Mas também fez uma descoberta. Ou melhor, uma redescoberta. «Li o Faulkner quando tinha 20 anos, e portanto aquilo não me bateu. Pensei agora que tinha de o reler», revela. «A grande conquista dos dois confinamentos para mim foi perceber claramente, agora sim, porque é que o Faulkner é um grande escritor. A Luz em Agosto é um livro inacreditável».

De forma casual, começamos por falar sobre comida. «Recorro muito aos serviços de uma empresa de trazer comida a casa, sobretudo ao jantar. Ontem apetecia-me uma coisa leve. Mandei vir um carpaccio de novilho com lascas de parmesão».

Da comida, rapidamente a conversa derivou para outras paixões: a música, as viagens e, claro, os livros. Mas também passou por temas menos agradáveis...

Disse-me que recorre tantas vezes a essa empresa que lhe traz comida a casa que já conhece os estafetas e os estafetas conhecem-no a si. Não cozinha?

Já cozinhei muito. Hoje em dia, estar a cozinhar só para mim… Tenho uma empregada que todos os dias me faz o almoço e me tira o que vou cozinhar ao jantar. Mas muitas vezes quando chega a hora do jantar olho para aquilo e não me apetece. Mas cozinho normalmente. Ao fim de semana cozinho sempre. Exceto que descobri recentemente que ao domingo há um cozido à portuguesa extraordinário. Então mando vir o cozido, que é uma dose industrial. Dá-me para duas refeições – e com o prato cheio, não é a picar.

Isso faz-me lembrar um filme do César Monteiro em que ele está sentado à mesa e trazem-lhe um cozido à portuguesa. Ele demora imenso tempo a servir-se, até ficar com o prato a abarrotar. Depois come uma pontinha de carne, arruma os talheres e afasta o prato…

[risos] Há outra cena fantástica dele em que está deitado na cama a ouvir um relato do Benfica e a comer frango. A certa altura há um golo do Benfica, e ele grita: ‘Gooolo!!!’. Naquilo, manda o frango pelo ar e o frango fica colado no teto! [risos] Era um tipo completamente marado. Uma vez eu ia com o Eduardo Prado Coelho em Saint-Germain, em Paris, estávamos do lado do Café de Flore, e a certa altura ele estaca e diz muito aflito: ‘Vamos atravessar, vamos para o lado de lá’. E eu: ‘Mas o que é que se passa?’. ‘Está ali o João César Monteiro. Se ele me vê, crava-me um almoço e depois ainda escreve uma crónica a dizer que me cravou um almoço!’. Imagine que ele uma vez tinha cravado um almoço ao Eduardo, e depois escreveu uma crónica a gabar-se: ‘Lá papei um almoço à conta do dr. Prado Coelho’. E houve outra história engraçada que o envolveu. Havia uma loja de discos na avenida de Roma que tinha a melhor secção de música clássica de Lisboa.

Aquela que era numa cave?

Exatamente. Um dia, estava eu lá em baixo e vejo aparecer a narigueta do João César. ‘Doutor, como é que vai?’, disse a empregada, a Isabel. ‘Então, já chegou?’, pergunta ele. ‘Já, tenho aqui’. E ele agarra naquilo – ‘Ahhhh’. Pagou, saiu e eu fui direito ao balcão. ‘Isabel, o que é que ele levou?’. ‘Uma oratória de um compositor boémio, o Myslivecek’. ‘Já sei. Mas como é que se chama a oratória?’. ‘Abramo ed Isacco, conhece?’. ‘Não conheço, mas se o João César gosta, de certeza que é bom’. ‘Tenho aqui outra’. ‘Então levo já!’. E levei. Eu sabia que se o João César Monteiro tinha escolhido é porque era bom. E de facto é uma oratória extraordinária.

