Portugal empata frente à Sérvia em Belgrado

Portugal terminava a primeira parte da partida a vencer, mas a Sérvia acabou por igualar o marcador. Árbitro Danny Makkelie não validou golo de Ronaldo no último lance do encontro e o capitão abandonou o relvado inconformado com a decisão.

Portugal empatou (2-2) frente à Sérvia, este sábado, no segundo jogo de qualificação da seleção nacional para o Mundial do Catar, em 2022.

Diogo Jota inaugurou o marcador em Belgrado aos 11 minutos da partida e aos 36’ bisou, levando a equipa portuguesa para o intervalo em clara vantagem.

Contudo, na segunda parte, e logo aos 46 minutos, Mitrovic fez o primeiro da Sérvia, diminuindo a vantagem da equipa portuguesa. Aos 60 minutos Kostic marcou e igualou o resultado.

Já no final da partida, Cristiano Ronaldo pediu golo depois de um lance polémico, mas a partida terminou com o empate. Inconformado com a decisão da arbitragem, Ronaldo saiu de campo ainda antes do apito final e atirou a braçadeira de capitão para o chão. As imagens televisivas mostram que a bola entrou na baliza da Sérvia.

O empate mantém Portugal e Sérvia na liderança do Grupo A, ambos com quatro pontos. O Luxemburgo, que será o próximo adversário de Portugal, venceu a República da Irlanda por 1-0.