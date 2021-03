Ruy de Carvalho indignado com as ações do Ministério da Cultura

"Soube agora, pela minha filha, que dezenas de trabalhadores da cultura, meus colegas, não vão receber o apoio do Ministério da Cultura, anunciado no dia 24 de janeiro...", revelou na publicação do Facebook, no dia em que se comemorou o Dia Mundial do Teatro.

Ruy de Carvalho aproveitou a comemoração do Dia Mundial do Teatro para deixar a sua opinião sobre as recentes ações do Ministério da Cultura.

"Para além da falta de respeito pela sua dignidade, com um apoio que chega tarde e a más horas, também estão a receber uma mensagem vergonhosa, dizendo que não estão abrangidos porque não preenchem os requisitos", assinalou o ator de 93 anos.

"Não trabalham há um ano e pagam a sua segurança social com o dinheiro que têm para comer... Isto é uma vergonha", arremato