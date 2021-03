Portugal bate Inglaterra e está mais perto dos 'quartos' do Europeu sub-21

Portugal garantiu mais 3 pontos na fase de grupos do Campeonato Europeu de sub-21. Após a vitória frente à Croácia, a seleção nacional voltou a vencer, desta vez perante a Inglaterra, num jogo em que mostraram superioridade durante toda a partida.

Aos 64 minutos, ainda com o marcador a zeros, Portugal fez o primeiro golo da noite. Dany Mota aproveitou o contra-ataque liderado por Pote, e bateu o guarda-redes inglês.

10 minutos depois, Francisco Trincão, internacional militante no FC Barcelona, converteu uma grande penalidade e fez o 2-0 para Portugal.

A vitória com a Inglaterra permite a Portugal ocupar o lugar na liderança do grupo D, com seis pontos, e tem pela frente um difícil duelo com a Suíça, na quarta-feira. Um empate, no entanto, bastará para garantir o apuramento.