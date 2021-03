Efemérides de 29 de Março

Foi inaugurada há 23 anos a ponte Vasco da Gama (maior da Europa), em Lisboa, ligando o Montijo e Alcochete a Lisboa e Sacavém, lançada no cavaquismo (governos entre 1985-95) e concluída já no tempo de Guterres (PM entre 1995-2002).

1549 O primeiro Governador do Brasil, Tomé de Sousa, chegou há 472 anos à Baía, acompanhado do padre Manuel da Nóbrega, que se transformaria depois em capitania, e mais tarde em Estado federativo brasileiro.

1809 O desastre da Ponte das Barcas, no Porto, deu-se há 212 anos, quando a população assustada tentava fugir das tropas do general Soult, na segunda Invasão Francesa, tendo morrido cerca de 4 mil portuenses afogados quando a ponte cedeu, e antes do saque da cidade.

1830 Foi criada há 191 anos a Escola de Medicina Veterinária, actual Faculdade integrada na Universidade de Lisboa, a mais antiga da especialidade em Portugal.

1865 Teve lugar há 156 anos a 2ª intervenção francesa no México, com apoio do Reino Unido e de Espanha, ao abrigo de um Tratado em Londres assinado em Outubro anterior, e por iniciativa de Napoleão III, desembarcando tropas em Guaymas.

1911 O Governo da I República alargou há 110 anos o ensino infantil, primário e normal a ambos os sexos.

1951 Os norte-americanos Julius e Ethel Rosenberg foram acusados há 70 anos de espionagem nuclear a favor da URSS, vindo a ser condenados à morte e executados em 1953 – apesar de todas as dúvidas que persistem, e que vieram posteriormente a dar-lhes razão.

1954 Foram criadas há 67 anos a Junta de Energia Nuclear e a Comissão de Estudos de Energia Nuclear – integradas em 1979 no LNETI.

1964 A RTP criou há 57 anos um novo formato do Festival da Canção, a que concorreram nomes como José Mário Branco e Sérgio Godinho, mas José Afonso e Fernando Tordo recusaram o convite, tendo vencido a canção festivaleira Madrugada, cantada por Duarte Mendes, e composta por José Luís Tinoco, que foi a Estocolmo.

1982 O Canada Act (diploma do Parlamento britânico que reconhece a independência do Canadá, embora dentro da Commonwealth) foi assinado há 39 anos pela Rainha Isabel II (n.1926 e a reinar desde 1952).

1985 Foi inaugurada há 36 anos a Mesquita de Lisboa – entretanto melhorada –, perto da Pç de Espanha, num terreno cedido por Portugal.

1998 Foi inaugurada há 23 anos a ponte Vasco da Gama (maior da Europa), em Lisboa, ligando o Montijo e Alcochete a Lisboa e Sacavém, lançada no cavaquismo (governos entre 1985-95) e concluída já no tempo de Guterres (PM entre 1995-2002).

2004 A NATO foi alargada há 17 anos a 26 países, com a entrada dos ‘orientais’ Bulgária, Estónia, Letónia e Lituânia, Roménia, Eslováquia e Eslovénia.

2017 Ainda a ex-primeira-ministra britânica Teresa May comunicou há 4 anos à CEE a intenção do Braxit, depois do apoio do Parlamento do Reino Unido.

2018 O Ministério Público, acusou há 3 anos o grupo escolar GP (baseado no PS de Leiria) de ter cobrado indevidamente ao Estado mais de 800 mil euros em “horas fictícias” ao abrigo dos contratos de associação, relativas a trabalho prestado em escolas não abrangidas por este apoio.

2021 O Reino Unido tem novas regras de restrições de movimentos anti-Covid a partir de hoje, incluindo viagens ao estrangeiro (como a Portugal, essas viagens tão ansiadas pelos hoteleiros nacionais).