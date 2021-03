Homem mais rico da República Checa morre em acidente de helicóptero

Petr Kellner, fundador do Group PPF e, segundo a lista de milionários da Forbes, o homem mais rico da República Checa, morreu, este sábado, num acidente de helicóptero nas montanhas do Alasca, nos Estados Unidos da América. Tinha 56 anos.

Além do empresário, seguiam também no helicóptero, que fazia parte do alojamento onde Kellner estava hospedado, outras quatro pessoas: Benjamin Lorachaix, também da República Checa, dois dos guias turísticos do alojamento e o piloto. Apenas uma pessoa sobreviveu, mas está em estado grave, avança o The New York Times.

"É com muita tristeza que anunciamos que o fundador e acionista maioritário do Group PPF, Petr Kellner, morreu tragicamente numa queda de helicóptero no Alaska Range no sábado", disse a porta-voz do grupo.

O grupo PPF detém as empresas de comunicação social CME, que inclui a televisão NOVA -, a empresa de infraestruturas de telecomunicações CETIN, os bancos PPF Banka e Airbank, a companhia financeira Home Credit, a empresa de equipamentos da Skoda Transportation e a casa de apostas Sazka.

Petr era o homem mais rico da República Checa e constava no 73.º lugar da lista mundial de pessoas mais ricas. A sua fortuna estava avaliada em mais de 10 mil milhões de euros.