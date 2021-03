Dwayne Johnson pede "recontagem" após Príncipe William ter sido eleito o careca mais sexy do mundo

O Príncipe William, o segundo na linha de sucessão ao trono britânico, foi considerado "o careca mais sexy do mundo". O estudo concluiu que o duque de Cambridge foi descrito como "sexy" 17.6 milhões de vezes em conteúdos disponíveis online, quase o dobro de vezes de Mike Tyson, que levou a medalha de prata. No entanto, há quem não considere os resultados legítimos. Dwayne Johnson – o famoso The Rock – é uma dessas pessoas e pede uma "recontagem" dos votos.

Contudo, o ator de 48 anos não quer a "recontagem" para o favorecer, visto que aparece em 8.º lugar com 2,6 milhões de menções. Nas redes sociais, o antigo lutador de wrestling afirma não compreender o resultado e menciona o comediante Larry David, de 73 anos, como um vencedor justo. "Exigindo uma recontagem", afirmou.

How in the cinnamon toast f*ck does this happen - when Larry David clearly has a pulse?!?!#demandingrecount ☑️😊 https://t.co/ztO6ND4vk9