Navio Ever Given já circula no Canal do Suez

Cerca de 400 navios aguardavam a passagem no Canal do Suez.

O navio Ever Given, que estava há uma semana atravessado no Canal do Suez, no Egito, já está "em livre circulação", anunciou, esta segunda-feira à tarde, um porta-voz da Autoridade do Canal do Suez.

"O almirante Osama Rabie, presidente da Autoridade do Canal do Suez, proclamou o recomeço do tráfego de navegação no canal", lê-se num comunicado, citado pela imprensa internacional.

Ainda esta manhã, a autoridade, daquela que é considerada uma das artérias marítimas mais importantes do mundo, tinha anunciado que o navio já tinha começado a flutuar. Na altura, de acordo com as autoridades egípcias, as equipas envolvidas na operação tinham conseguido corrigir a orientação do navio em 80% e afastado a embarcação 102 metros da margem.

O navio porta-contentores com mais de 220 mil toneladas e 400 metros de comprimento, estava encalhado desde terça-feira, bloqueando a rota marítima que liga o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho, por onde passa cerca de 10% do comércio marítimo internacional. Cerca de 400 navios aguardavam a passagem no Canal do Suez.