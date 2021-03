Mais de duas mil pessoas com covid-19 foram internadas em França nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas em França foram internados mais de duas mil pessoas com covid-19 nos hospitais do país. De um total de 28.322 camas de unidades de saúde ocupadas por doentes covid-19, 4.974 dizem respeito aos cuidados intensivos, ultrapassando assim o pico da segunda vaga da doença no país, registado entre outubro e dezembro de 2020.

As próximas 48 horas vão ser essenciais para as autoridades francesas avaliarem um novo confinamento nacional. O Presidente da República, Emmanuel Macron, vai reunir o Conselho de Defesa sanitário na quarta-feira e vai analisar a evolução na pandemia nos próximos dois dias para possivelmente tomar novas medidas.

Os dados das autoridades de saúde francesas, divulgados esta segunda-feira, dão ainda conta de mais 360 óbitos associados à doença, elevando para 94.956 o total de vítimas mortais da pandemia no país.

O número de infeções, contabilizadas desde o início, é agora de 4.554.683, depois de terem sido registados mais 9.094 casos de covid-19 nas últimas 24 horas.