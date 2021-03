Cultura

29 de março 2021

Escolha o tema que quer ouvir Nicholas Ratcliffe tocar live no Palco SOL

Nicholas Ratcliffe volta a tocar no próximo sábado no Facebook do Nascer do Sol, pelas 22 horas. Como já é habitual, o guitarrista e compositor do grupo Café D’Alma pediu aos leitores que escolhessem a música que gostariam de ouvir. Vote na sua preferida até quarta-feira às 24h.