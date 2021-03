Efemérides de 30 de Março

Em 2003, foi inaugurada há 18 anos a Ponte do Infante (baptizada em honra de D. Henrique, nascido no Porto), entre o Porto e Vila Nova de Gaia.

1867 Os EUA chegaram há 154 anos a acordo com o Império Russo (czar Alexandre II, 1818-81, a reinar desde 1855) para a compra do Alaska, numa operação conduzida pelo então secretário de Estado americano William Henry Seward (1801-72), na presidência de Andrew Jackson (no cargo entre 1865-69).

1870 A 15ª Emenda da Constituição dos EUA garantiu há 151 anos o direito de voto à população negra, na sequência da Guerra da Secessão (1861-65), embora a Lei só abrangesse todos os Estados do País 90 anos mais tarde.

1922 O Geógrafo Gago Coutinho (1869-1959) e o aviador Sacadura Cabral 1881-1924), ambos da Marinha, partiram há 99 anos de Lisboa, no hidroavião Lusitânia, para a primeira travessia aérea do Atlântico Sul.

1957 Ao fim das três primeiras semanas de emissões regulares, a RTP pôs há 64 anos em serviço o Centro Emissor do Porto.

1967 O Supremo Comando Aliado na Europa transferiu-se há 54 anos de França para a Bélgica, depois de o Governo francês ter decidido retirar-se da NATO (fundada em 49, como aliança militar ocidental).

1985 Teve lugar há 36 anos o primeiro sorteio do Totoloto em Portugal, com um prémio de 25 mil contos.

1994 O escudo português (moeda nacional da República, que substituiu os reis, até à introdução do euro, em Janeiro de 2002), alvo de um forte ataque especulativo, obrigou o Banco de Portugal a intervir em sua defesa há 27 anos.

2007 Num relatório da auditoria do Tribunal de Contas à Regulação do Sector das Águas, divulgado há 14 anos, surgiam como principais problemas a disparidade de preços (que continua a ser escandalosa, sobretudo por causa de algumas taxas autárquicas como as de Lisboa) e falta de independência e limitações de intervenção da entidade reguladora.

2016 Htin Kyaw converteu-se há 5 anos em presidente do primeiro Governo democrático de Birmânia em 50 anos, em representação da mítica Aung San Suu Kyi (n.1945 2 Nobel da Paz em 1991), impedida pelos responsáveis da ditadura militar de se candidatar (por alguma razão terão dado agora um golpe de Estado contra ela, apesar dos seus esforços contra ela).

2017 A empresa californiano-americana SpaceX, fundada em 2002 para transportes no espaço, conduziu o primeiro veículo de lançamento reutilizável do mundo de um foguete de classe orbital.

2020 Em alguns Estados norte-americanos (como Virginia, Maryland, Arizona e Florida) 3 em 4 americanos foram postos há 1 ano em confinamenrto.