OMS admite dificuldade em encontrar origem do vírus

David Nabarro, enviado especial da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a covid-19, admitiu, esta terça-feira, que encontrar a origem do SARS-CoV-2 é “manifestamente difícil”.

“Encontrar a origem de um vírus, quando se tenta explicar de onde vem uma doença, é manifestamente difícil”, disse Nabarro em declarações à BBC Radio 4.

“Não sabemos a origem precisa do VIH (o vírus que provoca a Sida), não sabemos a origem precisa do Ébola e vai demorar muito para descobrir a origem precisa da covid-19”, admitiu.

Segundo o especialista, a OMS trabalha com várias hipóteses, mas sublinha que este é um trabalho que leva tempo.

Esta terça-feira deverá ser divulgado o relatório da missão que investigou a origem da covid-19 na China.

Ontem, alguns meios de comunicação que tiveram acesso a uma minuta do relatório divulgaram que o mesmo defende que a teoria mais provável da origem da pandemia tenha sido a transmissão do novo coronavírus de morcegos para humanos por meio de outro animal. Já a hipótese de fuga do vírus de um laboratório é "extremamente improvável".