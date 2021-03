Neemas Queta vai participar no draft da NBA

O basquetebolista pode tornar-se no primeiro português a jogar na maior liga de basquetebol do mundo.

Neemias Queta declarou-se disponível para o draft da liga norte-americana de basquetebol (NBA), que se realiza no dia 29 de julho. O poste de 21 anos jogava na Universidade de Utah State, e abdicou assim do último ano para tentar a sua sorte no draft da NBA, onde poderá fazer história, já que nunca um português jogou nesta liga.

"Após conversa com a minha família e membros da equipa técnica da universidade, decidi prosseguir o meu sonho de jogar na NBA e vou declarar-me elegível para o draft 2021”, pode-se ler num post nas redes sociais do basquetebolista, que terminou a temporada de basquetebol universitário com médias de 14.9 pontos, 10.1 ressaltos, 2.7 assistências, 1.1 roubos de bola e 3.3 desarmes de lançamento, com eficácias de 55.9% nos lançamentos de campo e 70.7% nos lances livres.

Foi também recordista no número de desarmes realizados durante toda a temporada (97) e durante um único jogo (9).