Recluso tenta fugir do Hospital de Penafiel com lençóis atados

Homem estava internado no 9.º andar do hospital.

Um recluso tentou fugir do Hospital de Penafiel, esta segunda-feira, amarrando um conjunto de lençóis, que lançou pela janela.

O homem, que estava internado no 9.º andar do hospital, deu início à fuga sem que o guarda prisional que estava de vigilância do lado de fora da porta do quarto se tivesse apercebido. Contudo, ao passar pelo 8.º andar, uma funcionária da unidade hospitalar apercebeu-se do sucedido e alertou a segurança.

O recluso, que está preso na cadeira do Vale de Sousa, conseguiu ainda destruir um cadeado, que trancava a janela.

O homem acabou por ser detido e levado para o quarto onde está internado.

O Correio da Manhã contactou o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa que não quer para já comentar o assunto.