Tio de Kate Middleton não acredita que a sobrinha fez Meghan Markle chorar

Um tio de Kate Middleton criticou as declarações de Meghan Markle, na polémica entrevista a Oprah Winfrey, sobre a sua sobrinha. Gary Goldsmith, tio materno da duquesa de Cambridge, não acredita que Kate tenha feito chorar a ex-atriz.

“Não acredito nem por um momento que a Kate tenha feito a Meghan chorar", disse Gary Goldsmith ao Daily Mail. "Conheço a Kate desde que ela nasceu e não tem um único osso ruim no seu corpo. Simplesmente, isso não faz parte da natureza dela", defendeu.

Goldsmith acrescentou que a sua sobrinha é "ainda mais adorável por dentro do que por fora".

Recorde-se que na entrevista a Oprah Winfrey, Meghan Markle explicou que, ao contrário do que tinha sido noticiado, tinha sido Kate a fazê-la chorar antes do seu casamento e não o contrário. Meghan explicou que, depois do sucedido, a cunhada fez-lhe um pedido de desculpas e ofereceu-lhe um ramo de flores, ficando tudo resolvido.